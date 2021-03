L

os seres humanos somos la única especie sobreviviente de las 10 que existieron del género Homo. Hoy, la humanidad se encuentra amenazada de manera doble: por la crisis del clima (macroamenaza) y por la pandemia del Covid-19 (microamenaza). Para complicarlo aún más un tema que reiteradamente se soslaya o ignora es que los miembros del famoso Homo sapiens (el mono sapiente ), es decir, nosotros, no siempre y quizás muy poco, se comportan de forma racional. Por el contrario, las creencias (es decir, los deseos, ilusiones, suposiciones e intereses) tienden a imponerse a los conocimientos, generando una falsa imagen de la realidad, algo que no ayuda mucho en una situación de emergencia como la actual, cuando más necesitamos del pensamiento objetivo. En realidad esta problemática surge de la aceptada desarmonía entre la emoción y la razón, entre el sentir y el pensar. Entre los variados intentos por explicar esta situación destaca la teoría de los tres cerebros desarrollada por el neurocientífico Paul ­MacLean entre 1949 y 1964. Según ese autor, el cerebro humano está anatómicamente formado de un cerebro primitivo de origen reptiliano, uno medio ligado a los primeros mamíferos y uno propiamente humano donde se realizan las funciones más complejas y abstractas (incluido el lenguaje), los cuales por un error de diseño no se encuentran completamente integrados. Esta falta de acoplamiento, se argumenta, surge del ultrarrápido desarrollo, complejización y crecimiento del cerebro humano que en 1.7 millones de años pasó de unos 850 centímetros cúbicos ( Homo habilis) a mil 500 cc ( Homo sapiens).