Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 9 de marzo de 2021, p. 13

En la historia del país, nunca como ahora se había atendido el problema de la inseguridad, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional dio cuenta de la baja incidencia delictiva durante la presente administración, y de lo desagradable, en este sentido, de lo que él se entera día con día.

“Todos los días estamos trabajando desde muy temprano para garantizar la seguridad, la protección de los ciudadanos. Nunca en la historia, un presidente había atendido el problema de la inseguridad como ahora. Todos los días de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, se reúne el gabinete de seguridad.