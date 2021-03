La oposición, PAN, tricolor y MC, afirmó que esta legislación es un retroceso en materia de derechos humanos. La senadora priísta Claudia Ruiz Massieu sostuvo en la reunión a distancia: En el PRI consideramos que algo de lo más preocupante del dictamen es que se retire a la Fiscalía de la mayoría de los sistemas relacionados con la investigación de violaciones a derechos humanos, destacablemente al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con un argumento formal que no nos convence, que creemos que implica un retroceso en la materia .

El dictamen que se aprobó en las Comisiones Unidas de Justicia y la de Estudios Legislativos Segunda del Senado establece que la autoridad ministerial no estará obligada a colaborar en la búsqueda de desaparecidos ni a brindar mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, así como para la prevención de violencia contra mujeres y menores de edad.

El panista Damián Zepeda expuso en la reunión: No estamos de acuerdo en que la Fiscalía General de la República quiera salir del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del de Violencia contra la Mujer y no estamos de acuerdo en que la Fiscalía vaya o quiera salir del tema del Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Nosotros no compartimos que hay una violación a la autonomía e independencia de la Fiscalía por participar en el esos sistemas nacionales .

Los opositores cuestionaron también que la nueva legislación elimine la Unidad de Género de la FGR, en medio del reclamo de violencia hacia las mujeres. Además, de que no hay contrapesos institucionales y sí una concentración excesiva de facultades en el fiscal general y amplia discrecionalidad, argumentaron.

En el dictamen aprobado en comisiones se establece la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de esta institución, conforme a las facultades que la Constitución le confiere.

También incluye la organización, responsabilidades y función ética jurídica del Ministerio Público de la Federación y demás personas servidoras públicas de la FGR.