Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 9 de marzo de 2021, p. 8

San Cristóbal De Las Casas, Chis., En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mujeres indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) difundieron un texto titulado Las que no están .

El texto, difundido ayer por medio de Enlace Zapatista, página oficial del EZLN, es el siguiente:

Las que no están.

Sus historias.

Sus alegrías y sus tristezas.

Sus dolores y sus rabias.

Sus olvidos y sus memorias.

Sus risas y sus lágrimas.

Sus presencias y sus ausencias.

Sus corazones.

Sus esperanzas.

Su dignidad.

Sus calendarios.

Los que cumplieron.

Los que les quedaron y les

quedamos a deber.

Sus gritos.

Sus silencios.

Eso, sobre todo sus silencios.

¿Quién que es, no las escucha?

¿Quién no se reconoce en ellas?

Mujeres que luchan.

Sí, nosotras.

Pero sobre todo, ellas.

Las que no están

y sin embargo están con

nosotras.

Porque no olvidamos,

porque no perdonamos,

por ellas y con ellas, luchamos.