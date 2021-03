Quieren descarrilar nuestro movimiento, pero no nos vamos a dejar porque consideramos que estamos luchando por algo justo y necesario, para todo el pueblo, hasta para el encapuchado o la encapuchada que tiró la bomba.

Solicitó la proyección del video que captó a una mujer encapuchada –el año pasado– al momento de lanzar una bomba molotov y provocar heridas a otras de ellas frente a Palacio Nacional. Insistió en que se sepa qué estamos haciendo en protección a las mujeres, contra el feminicidio, contra las violaciones, en contra de la violencia de las mujeres; también en lo educativo, la salud, en todo lo relacionado con el bienestar. Como nunca en la historia están participando en la administración pública y en la política las mujeres .