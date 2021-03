E

l aumento de la tasa de interés de los bonos de la Tesorería de Estados Unidos ha fortalecido al dólar y ha hecho resbalar a las monedas de otros países, entre ellos México. Además, el Senado aprobó el megapaquete de 1.9 billones de dólares (trillones, dicen al otro lado de la frontera) que propuso el presidente Joe Biden; sólo falta la votación de la Cámara de Representantes, dominada ampliamente por su partido. Generará una oleada de prosperidad en empresas, familias y gobiernos locales. Ayer, aquí en México, los bancos comerciales ofrecieron el dólar a la venta en casi 22 pesos, después de que en semanas recientes se cotizara en 19. Ha perdido dos unidades y fracción. Por ahí han hecho correr la versión de que es una reacción contra la nueva ley federal de electricidad. Créanlo, si ustedes son capaces de aceptar que Iberdrola y otras empresas afectadas tienen el poder de mover las monedas del mundo. Pero no, ese poder lo tiene la Federal Reserve Board de Estados Unidos, cuyo jefe ejecutivo es Jerome Powell. Lo mas probable, como lo hemos visto antes, es que el peso se estabilizará y encontrará un nivel en torno a 19 por dólar. Subió el precio internacional del petróleo y entrarán divisas extras al país.

La mujer

Hasta las 7 de la tarde de ayer las autoridades no habían reportado afortunadamente incidentes muy graves en la tumultuosa manifestación frente a Palacio Nacional con motivo del Día Internacional de la Mujer (pero todavía no concluía). Funcionaron las vallas metálicas, aunque enardecieron a las manifestantes. En redes sociales circulaban fotografías de presuntos francotiradores en la azotea del edificio, será necesario que las autoridades expliquen quiénes eran y quién les dio la orden de aparecer en el escenario. Fueron muchas las asistentes sin cubrebocas y no se guardó ninguna distancia. Es tal el sojuzgamiento que ha sufrido la mujer a lo largo de los siglos que resulta difícil condenar las anuales expresiones de ira, excepto las llamadas feminazis. Que sean aprovechadas por grupos de oposición al gobierno es otra cosa, pero los opositores tienen que agarrarse de todo porque se acerca la jornada electoral y no crecen. (Es que no salen a la calle a tocar puertas en busca de votos). Continuemos apoyando la reivindicación de la mujer en todos los órdenes porque el retraso que padecen es formidable, a pesar de los avances. Sigamos protestando contra los feminicidios. En una reciente conferencia en la que participaron funcionarias del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dieron un dato vergonzoso: en más de 40 países todavía se les despide del empleo si se embarazan.