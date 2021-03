De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 9 de marzo de 2021, p. 23

El número de niños migrantes no acompañados detenidos en la frontera con México se ha triplicado en las últimas dos semanas a más de 3 mil 250, al llenar instalaciones similares a cárceles, mientras la administración de Joe Biden lucha por encontrar espacio para ellos en refugios, de acuerdo con documentos obtenidos por el diario estadunidense The New York Times. Más de mil 360 de los niños han sido detenidos más allá de las 72 horas permitidas por la ley antes de que un menor deba ser trasladado a un refugio, según uno de los documentos, con fecha del 8 de marzo. Los niños están detenidos en instalaciones administradas por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, que fueron construidas para adultos y en donde son vulnerables a enfermedades y hambre.