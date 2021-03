▲ Una partidaria del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ayer, frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia en Brasilia. Tras darse a conocer la noticia del fallo, residentes de algunas ciudades gritaban desde sus ventanas: ¡Lula libre!, o reproducían temas musicales de su campañas presidenciales. También hubo consignas como: ¡Fuera Bolsonaro! Foto Ap

Eric Nepomuceno

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 9 de marzo de 2021, p. 22

Río De Janeiro., En una decisión inesperada, el juez Edson Fachin, uno de los 11 integrantes del Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de justicia en Brasil, anuló la tarde de este lunes las sentencias condenatorias que proscribieron al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva de la política.

Al decretar como nulos todos los actos adoptados por la justicia regional de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, Fachin devolvió a Lula, entre otros derechos, el de presentarse a las elecciones presidenciales de 2022.

La defensa del ex mandatario (2003-2011) insistía, desde hace casi cinco años, en que el ex juez Sergio Moro no tenía jurisprudencia para tratar de las acusaciones contra Lula, ya que la llamada Operación Lava Jato (Lavado Rápido) debería restringirse a actos de corrupción en la estatal Petrobras.

Ahora, de manera súbita, uno de los integrantes de la Corte Suprema finalmente accede a la petición.

La repercusión ha sido inmediata en Brasil, tanto en medios jurídicos como en el mercado financiero, con la Bolsa de Valores experimentando una baja de casi 4 por ciento, mientras dólar y euro ganaron distancia sobre el real.

Entre juristas circulaban algunas dudas sobre el alcance de la sentencia de Fachin, que ocupa 46 folios.

Todos los consultados por ese diario dijeron que necesitan más tiempo para discenir cada uno de los párrafos de la decisión.

Se determina, por ejemplo, que las causas que involucran a Lula da Silva sean revisada por la justicia federal en Brasilia, pero no queda claro, al menos en un principio, si se deberá volver al punto cero.

Dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, recuerdan que, hasta ahora, las acciones que involucraban al ex mandatario analizadas por la justicia en Brasilia terminaron con su absolución, al contrario de lo ocurrido en Curitiba.

Dirigentes petistas celebran con cautela

Frente a esa y otras dudas, dirigentes del PT pidieron cautela en medio de las celebraciones. Recibimos con serenidad la decisión , dijeron en un comunicado sus abogados. A pesar de todas las pruebas de inocencia que presentamos, el ex presidente Lula fue encarcelado injustamente, tuvo sus derechos políticos indebidamente retirados y sus bienes bloqueados , agregaron Cristiano Zanin y Valeska Zanin Martins.

Lula fue condenado en 2018 por corrupción y lavado como beneficiario de un tríplex en Guarujá (litoral de Sao Paulo), de lo que nunca se presentaron pruebas y estuvo detenido 18 meses, desde abril de ese año, en la sede de la Policía Federal de Curitiba.

La sentencia fue validada en tercera instancia y totalizaba 8 años, 20 meses y 20 días de cárcel, aunque fue liberado después de que la Corte Suprema determinó en noviembre de 2019 que todos los condenados tenían derecho a agotar todos los recursos judiciales antes del cumplimiento efectivo de la pena.