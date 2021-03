Alondra Flores Soto

El lugar en que vivió la pintora mexicana más reconocida en el mundo dejó de estar deshabitado y en silencio. El sábado pasado, la Casa Azul volvió a recibir visitantes después de cerrar para prevenir contagios de Covid-19.

El encuentro con Frida Kahlo, sus obras, las habitaciones y los jardines que recorrió se inició a las 10 de la mañana. A diario podrá recibir aproximadamente 400 visitantes, sólo 20 por ciento del aforo regular. Además, se implementó la venta anticipada de boletos por Internet, donde se selecciona el día y la hora de visita al barrio de Coyoacán. Antes de traspasar el portón de madera, se deben seguir las medidas normalizadas: uso del cubrebocas, medición de temperatura, uso de gel antibacterial y tapetes desinfectantes.

La espera no fue fácil. No solamente los interesados en el arte se vieron impedidos de visitar el espacio. Fue una situación difícil para el recinto. Perla Labarthe, coordinadora del Museo Frida Kahlo Casa Azul, señala en entrevista que fue difícil no tener visitantes y la parte económica se complicó, ya que dependemos de la afluencia porque no tenemos apoyos gubernamentales constantes. Por eso es importante reabrir, tenemos que resolver la situación poco a poco .