Carlos Paul

Periódico La Jornada

Martes 9 de marzo de 2021, p. 5

En México, desde el discurso oficial todavía no se comprenden las demandas de equidad de las mujeres; aún se les niegan sus derechos. Sin embargo, ya no tienen miedo y se encuentran muy enojadas, por eso se debe seguir haciendo comunidad para reconfigurar el sistema patriarcal. Esa fue la conclusión de la mesa Ziuamen: sueños y realidades, mujeres en el arte popular, que se realizó el viernes en vísperas del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró ayer.

Organizada por la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, durante la mesa de diálogo transmitida en la cuenta de Facebook de esa institución participaron Estefanía Veloz, abogada, feminista y activista; Natalia Cruz, cantante de música tradicional del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; la actriz y cantautora Leticia Servín, y Mónica Mateos-Vega, reportera de La Jornada, con la moderación de Tatiana Maillard.

Los hombres que se encuentran en el poder están acostumbrados a que no se les incomode, han creado un círculo de personas a su alrededor que no los molesta , señaló Veloz. El poder dice: si tengo que poner voces de mujeres, pondré las que me acomoden, las que no me vayan a cuestionar , consideró.

Para la abogada, no basta con que en México exista un gabinete con paridad de género, pues al final “no se trata de una voz en específico, sino de que esa voz hable por todas las que están abajo, y que represente su verdadero sentir.

Las voces de las mujeres no son homogéneas, pero sí hay dolores colectivos que se registran a lo largo del país. Son esos dolores que, quienes están cerca de esos hombres poderosos, deberían amplificar.