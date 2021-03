C

onfrontaciones interminables de la guerra en que estamos, a menudo violentas, hacen imposible seguirla disimulando. Pero ha cambiado su forma y su sentido.

La sociedad de control, más allá del Estado-nación y el capitalismo, como forma superior y última del patriarcado, se ha estado construyendo por muchos años. El Covid-19 apareció pronto como oportunidad para consolidarla. Se hicieron así aún más evidentes las condiciones insoportables que impone, desatando una inmensa ola de resistencias que modifican ya los términos de la guerra. Hasta el FMI anticipa que 2022 será año de insurrección y promueve ya campañas para contenerla.

El modelo chino de sociedad de control está muy adelantado y se usó ampliamente en tiempos de Covid. Procedimientos electrónicos, por ejemplo, permiten en China registrar conversaciones en casa con el celular apagado. Algoritmos cada vez más complejos usan esas y otras informaciones para asignar puntuaciones individuales que regulan comportamientos lo mismo que ideas y percepciones.

Procedimientos muy semejantes se han empleado hace tiempo fuera de China, particularmente en el llamado Norte Global, con fines comerciales. Existe ya un mercado, por ejemplo, para una mercancía peculiar: el pronóstico de lo que hará cada persona, según lo que han procesado los algoritmos a partir de la información capturada por sus usos de medios electrónicos.

Los dispositivos en tiempos de Covid parecen tener aún propósitos mercantiles y ganancias privadas. Lograron resultados espectaculares, como revelan estos botones de muestra. En un solo día, el 28 de julio de 2020, quienes dirigen Amazon, Google, Apple y Facebook ganaron 16 mil millones de euros de plusvalías latentes . Un puñado de multimillonarios estadunidenses ganó en 2020 un millón de millones de dólares. Se conocen bien las ganancias inmensas de la industria farmacéutica, con productos que no han logrado prevenir o tratar adecuadamente el virus y con una vacuna que no es vacuna, no garantiza inmunidad y está llena de riesgos.

Este análisis es enteramente válido y legítimo, pero también engañoso. Lo que está en curso va mucho más allá de la acumulación sin precedentes de ganancias que ya no se convierten en capital, porque no se canalizan a la compra de fuerza de trabajo. El proceso no consiste solamente en el actual despojo agresivo.