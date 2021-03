E

l reprobable uso político de la causa feminista no debería distraernos de la necesaria lucha por desterrar el machismo de todos los rincones de México. La enorme hipocresía de Felipe Calderón, al intentar responsabilizar a Andrés Manuel López Obrador por la ola de feminicidios que el mismo ex presidente desató con sus erradas e irresponsables políticas, no modifica un ápice la gravedad de la situación actual de violencia de género.

La utilización de la bandera feminista por el gobierno estadunidense y fundaciones internacionales para desestabilizar a países no reduce un centímetro la importancia de la lucha soberana por lograr una auténtica igualdad de género en nuestra nación. Y las injustificadas agresiones de feministas de élite hacia mujeres policías no deben hacer menguar nuestro firme compromiso con poner un fin definitivo al sistema patriarcal.

La mejor forma de atajar el abuso político de la causa feminista es con la implementación de políticas públicas feministas. La manera más eficaz de evitar que las fuerzas oscuras del viejo régimen y el poder geopolítico internacional se monten en la ola feminista internacional con el fin de debilitar a la Cuarta Transformación, es por medio de un firme compromiso del nuevo gobierno y su partido Morena con las mujeres.

Los avances se encuentran a los ojos de todos. Las históricas reformas constitucionales de 2019, que establecen el principio de paridad de género en todos los órganos del Estado mexicano, colocaron a México a la vanguardia internacional. Y las recientes reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto para poner un alto al acoso de género en la esfera digital (la ley Olimpia) como para frenar la violencia política de género, también implican avances formidables.

Estas reformas dan continuidad y consolidan la larga tradición de constitucionalismo social que ha caracterizado nuestro sistema jurídico desde la Revolución. Así como Emiliano Zapata y Pancho Villa lucharon por el derecho a la tierra y la educación, y Lázaro Cárdenas defendió el derecho al trabajo y la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, hoy se consolida el derecho de las mujeres a una vida digna y con igualdad de oportunidades.

Las reformas recientes en pro de los derechos de las mujeres también se articulan con la ola de modificaciones constitucionales modernas en favor de los derechos humanos, el acceso a la justicia, la transparencia, la democracia electoral y la rendición de cuentas que ha tenido lugar durante las últimas décadas en México. El país ahora es una de las naciones líderes en el ámbito normativo en todas estas materias a escala internacional.