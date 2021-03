Víctor Ballinas y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Lunes 8 de marzo de 2021, p. 12

Organizaciones de derechos humanos que participaron en el parlamento abierto sobre la Ley de la Fiscalía General de la República coincidieron en destacar que esa institución no puede abandonar el mecanismo de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Grace Fernández, coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, resaltó que se necesita una fiscalía que trabaje de la mano de las víctimas y que sea transparente, porque la actual no investiga, no busca, no procura justicia ni verdad, nada más ocupa su autonomía para los intereses de un grupo selecto .

Por otra parte, 24 organizaciones civiles y siete colectivos de familiares de personas desaparecidas resaltan en un documento que la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) y el dictamen de la Comisión de Justicia, que fue distribuido en el Senado de la República, tienen al menos diez graves retrocesos que complicarían aún más el acceso a la justicia de las víctimas.

En el documento que dieron a conocer ayer, esas organizaciones señalaron esos retrocesos y resaltaron que el dictamen –que podría ser aprobado esta semana en el Senado– también carece de legitimidad , al abrogar una norma realizada con el consenso de la ciudadanía, además de que no se basa en un diagnóstico ni en una discusión abierta y pública sobre los cambios que se plantean.

