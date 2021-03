Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Lunes 8 de marzo de 2021, p. 3

Ante las críticas por la colocación de vallas frente a Palacio Nacional en víspera de las movilizaciones por el Día de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó las campañas de desprestigio en su contra, de su gobierno, y afirmó: “Que quede claro, yo no soy machista, yo estoy a favor del derecho de las mujeres, de la igualdad, siempre he estado (…) Yo soy humanista y no estoy en contra del feminismo. Estoy en contra de la corrupción, del autoritarismo, en contra de la hipocresía. Ahora resulta que los conservadores son feministas, es el colmo”.

Reiteró que la protección al Palacio Nacional no es por miedo a las mujeres , sino una medida preventiva. Es mejor poner una valla frente a las mujeres que van a protestar que a los granaderos, como era antes. Tenemos que evitar eso, que no haya violencia, que nadie salga herido. Se puede protestar, desde luego de manera pacífica, se puede llegar hasta el insulto a la autoridad, eso está permitido .

López Obrador apuntó que no va a haber represión , pero también estemos atentos, no dejarnos manipular, las mujeres son muy inteligentes. Pueden expresar de manera libre sus ideas porque su gobierno, aseguró, jamás va a reprimir al pueblo . Más adelante acotó: Soy humanista y no estoy contra el feminismo .