veces pienso (y me agrada hacerlo) que la columneta sea como las radiodifusoras de mis tiempos, a las que el amable público o la gentil audiencia se comunicaba telefónicamente para dar opiniones sobre los temas del comento diario, solicitar melodías de su preferencia, quejarse anónimamente de alguna autoridad municipal (las de más arriba eran intocables para los ciudadanos y, peor aún, para los concesionarios que, muchas veces, eran los mismos) y también, por supuesto, dedicar canciones y mandar mensajes a familiares, amigos o diversos etcéteras que trabajaban en el escritorio de al lado o vivían en rancherías en las que las radios de galena (o el de pilas, del boticario) constituían el más eficaz o el único medio de comunicación. Algún día describiré una emisión de esas, para un grato recuerdo de los escasos supervivientes de aquellos tiempos o la incredulidad y asombro de los millenials… del siglo pasado.

Viene a cuento este amplio exordio porque mi opinión y sugerencias sobre el affaire Salgado Macedonio provocó múltiples y encontradas reacciones: quejas por no contribuir, con la leña que guardo para asar mis arracheras, a la imprescindible hoguera destinada al ya sentenciado truhán. Por supuesto se dieron inconformidades porque no denunciaba el compló fraguado por la derecha más aceda y herrumbrosa contra un probado líder popular. Ciertamente no se dieron reacciones radicales ni agresivas, pero sí fue notorio un halo de escepticismo que, infortunadamente, vino a ser respaldado por la reacción del cuestionado candidato, tras del fallo (que a mí me pareció notoriamente cauto y tibio, pero explicable) de la comisión mencionada: repetir la encuesta. Los personeros se lavaron las manos como Herodes y alargaron, con todas sus consecuencias, la hemorragia de legalidad, transparencia y acceso a las bases militantes, que mucho han predicado como bandera Morena y la 4T.

No voy a referirme a los comportamientos delictivos que se le imputan al señor Salgado. El fallo definitivo al respecto le corresponde al Poder Judicial, luego de un proceso en el que la presunción de inocencia y el acatamiento a los requisitos que exige un debido proceso se cumplan a cabalidad. Yo tomo el asunto más desde la óptica política y, sobre todo, desde la etapa actual (y de aquí hacia adelante). Parto de un hecho: ciertas o falsas las acusaciones, antes de ser debidamente validadas ya han cobrado estado ante la opinión pública nacional. En este momento, en los más diversos espacios sociales, el nombre de FSM es sinónimo de irracionalidad, ignorancia, brutalidad, pensamiento primitivo y cerril. Es posible que FSM pudiera no ser responsable de todos los actos que se le imputan, pero la cruda realidad muestra evidencias de lo contrario. FSM siempre ignoró o, más bien, despreció toda opinión no favorable a su persona, lo hizo, lo sigue haciendo, con prepotencia y una profunda torpeza. Es muy probable que en la nueva encuesta salga triunfador (adeptos, bases, claro que tiene suficientes), pero será el triunfo más pírrico, ¿así se dice cuando ganas perdiendo?