Afp

Periódico La Jornada

Lunes 8 de marzo de 2021, p. 27

Minneapolis. Miles de personas marcharon ayer en Minneapolis, en el norte de Estados Unidos, detrás de un ataúd blanco cubierto de rosas rojas para exigir justicia , un día antes del inicio del juicio contra el policía blanco que mató al afroestadunidense George Floyd.

Casi toda la multitud, diversa, permaneció en silencio, sólo roto para gritar: ¡Si no hay justicia, no hay paz! Una pancarta reproducía las últimas palabras de Floyd: No puedo respirar .

Nueve meses después de que la muerte de Floyd evidenció la fractura racial en Estados Unidos, el juicio contra el policía blanco Derek Chauvin, acusado de asesinarlo, comienza hoy con la selección del jurado.