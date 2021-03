Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 8 de marzo de 2021, p. 33

Pese a la difusión cada vez mayor de casos de violencia política de género, en la capital del país sigue siendo un reto la cultura de la denuncia por mujeres que aspiran a un cargo público.

Hasta el momento, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha dado cauce a tres quejas de mujeres que presuntamente han sido víctimas de este tipo de violencia, lo que se considera un número menor respecto de las más de 100 denuncias de todo tipo que ha recibido el organismo electoral en el presente proceso.

Uno de los problemas, dijo la consejera electoral Carolina del Ángel, es que las mujeres desconocen que son víctimas de violencia política por no ser consideradas para ciertos cargos públicos o ser objeto de frases como si ya sabes cómo es la política, te aguantas .