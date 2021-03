Para Enrique González Rojo

T

odas las paredes son blancas. En los espejos se duplican los sillones, las mesas para la manicura, un aparador, el escritorio de la recepcionista y al fondo a dos mujeres uniformadas de blanco. Selena se ocupa en doblar las toallas que tienen bordado el emblema del salón de belleza Beautyland, mientras Maribel abrillanta los bastidores que marcan la sana distancia entre las sillas donde se atiende a los clientes.

Selena: –Se me olvidó decirte que Sarita canceló su tinte para mañana.

Maribel: –Lo bueno es que hicieron cita para las nueve dos azafatas que se hospedan en el hotel de la esquina. No es mucho, pero como están las cosas, lo que caiga es buenísimo, ¿no te parece?

Selena: –Te diré...

Maribel: –¿Qué te sucede? Hoy has estado muy calladita. (Suspende su tarea y observa a su compañera.) –¿De nuevo tuviste problemas con Roger?

Selena: –Me preocupa: no pone atención a las clases. De seguir así, perderá el año.

Maribel: –Compréndelo: se le ha de hacer raro, difícil, eso de estudiar por teléfono él solito.

Selena: –¿De dónde sacas que lo dejo solo? A diario llega mi sobrina Sonia para ayudarlo con sus clases, y no creas que lo hace gratis: le pago 50 pesos diarios.

Maribel: –No me parece caro.

Selena: –Pero no sé si voy a poder seguir pagándole. Ya viste que hoy no saqué nada...

Maribel: –Creí que el señor al que le recortaste la barba te había dejado buena propina.

Selena (saca de su bolsillo una moneda): –Sí, ¡10 pesos! Con esto no me alcanza ni para un kilo de tortillas. (Suena el teléfono y se apresura a contestarlo.) Salón Beautyland. ¿En qué puedo servirla? Sonia: ¿le pasa algo a mi Roger?.. Si no se cayó ni le duele nada, ¿por qué ha estado llorando? Sí, ya sé que está triste porque extraña a sus compañeros y a la miss Normita. Me lo dice a cada rato. Yo procuro explicarle pero... No, mejor no le digas nada. Yo hablo con él cuando regrese. ¿Me esperas? ¿Cómo que ya te vas..? Sí, entiendo pero, por favor, cierra muy bien la puerta cuando te vayas.

Selena cuelga el teléfono, se cubre la cara con las manos y así oculta su llanto. Alarmada, Maribel se acerca y trata de consolarla:

Maribel: –¿Qué pasa? ¿Quién te habló?

Selena: –Era Sonia. Me dijo que Roger ha estado llorando toda la mañana y que no ha puesto atención en la clase. De veras que ha sido un día terrible y, para colmo, mi sobrina tiene que irse ahorita. Supo de un trabajo haciendo la limpieza en un edificio y quiere hablar con el administrador antes de que otra le gane el puesto. Si le dan la chamba ya no podrá seguir ayudando a Roger.