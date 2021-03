De los corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 7 de marzo de 2021, p. 23

Las manifestaciones en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, previstas para el 8 de marzo, comenzaron ayer en Tlalnepantla, estado de México, y Guadalajara, Jalisco.

En la localidad mexiquense, un grupo de feministas y familiares de mujeres víctimas de feminicidio se concentraron afuera del Centro de Justicia, donde hicieron pintas y colocaron copias de expedientes de casos no resueltos de ese delito y exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado que no haya más impunidad.

Yo he hecho investigaciones y descubrí que el novio me la mandó matar, y está prófugo; se lo indiqué a la fiscalía y lo dejó escapar porque no tenía pruebas suficientes , narró Mauricio, padre de Fernanda N, estudiante de tercer semestre de pedagogía asesinada el 2 de junio de 2020 en Tlalnepantla.

Este sábado, un grupo de mujeres adelantó acciones y, con una manifestación frente al Centro de Justicia de Tlalnepantla, recordaron a las autoridades que aún no existe respuesta favorable a feminicidios, desapariciones, abusos y violencia contra mujeres.

Simbólicamente sellaron el acceso al edificio de la fiscalía y colocaron copias con textos e imágenes de mujeres mexiquenses muertas, también descalificaron el desempeño de medios de comunicación que utilizan los feminicidios para exaltar la nota roja.

En ciudad Nezahualcóyotl, el colectivo Vivas en la Memoria lanzó una convocatoria para adolescentes y jóvenes que quieran participar en un laboratorio audiovisual con el objetivo de construir narrativas desde una perspectiva feminista en la lucha social contra la violencia de género y el feminicidio en el estado de México.