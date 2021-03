Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 7 de marzo de 2021, p. 16

Madrid. La pandemia del Covid-19, además de muerte y miedo, deja en España una estela de pobreza, hambre y desesperanza. Una realidad que tiene su cara más cruda, y al mismo tiempo la más real, en las llamadas colas del hambre , que se ven en la mayoría de los barrios de las grandes ciudades y en los que hay cada vez más gente que tiene que acudir a la beneficencia para llevarse un trozo de comida o un vaso de leche a la boca. Los datos son estremecedores: en un día se dan alrededor de 70 mil kilogramos de comida, con la que se alimentan más de un millón 600 mil personas que viven en el umbral de la pobreza.

Carlos Linares es un madrileño de 47 años que hasta marzo de 2020 trabajaba de mesero en un restaurante del centro de la ciudad, a los que suelen acudir los millones de turistas que dejaron de visitar España. Tiene tres hijos, el mayor de cinco años y la más pequeña de dos, y en menos de un año perdió su casa, su empleo y se quedó sin ahorros. Ahora vive, junto a su esposa y sus hijos, en un departamento que le ofreció la asistencia pública del Ayuntamiento, pero su situación es desesperada y cada dos o tres días tiene que hacer las largas filas que se forman en la sede de la Federación Española de Banco de Alimentos (Fesbal) en su barrio, Tetuán, para poder comer.

No me había visto así en la vida, si no de qué iba yo a tener tres hijos. Si yo estaba bien, pero me dio un vuelco la vida que todavía no me lo creo. Al principio te da vergüenza ir a pedir alimentos para comer, sinceramente sí da vergüenza, pero estamos desesperados. Es muy duro verte así, pero es lo que hay que hacer si no quieres ir a buscar comida a la basura o a cualquier otro sitio , explicó a La Jornada.