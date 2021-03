n el marco del próximo 8 marzo, Día Internacional de la Mujer, y a que en los medios de comunicación han resonado en los últimos días palabras como el sistema patriarcal o las prácticas patriarcales , entre muchas otras derivaciones de lo que se conoce como patriarcado, me parece importante reflexionar hoy sobre el significado de tal concepto en la antropología social y problematizar algunas de las implicaciones que tienen esas palabras y ese sistema en la vida de las personas, del que las mujeres son el centro.

Es importante señalar que los roles sociales para cada género se establecen conforme a la asignación de los hombres en el ámbito público , y las mujeres en el ámbito privado . Por lo que la división de las esferas pública y privada han contribuido a la adscripción social e histórica de las personas conforme a su sexo biológico, mediante la adopción de comportamientos y actitudes determinados socialmente para cada sexo y género.

Si bien no hay una definición universal sobre el patriarcado, podríamos concluir que tiene como elementos mínimos y comunes los siguientes: 1. Su carácter histórico; es decir, que no tiene un origen natural o dado per se, sino que se ha consolidado a través de la conformación de las sociedades a lo largo del tiempo, 2. Que se construye mediante la dominación de lo masculino con respecto a lo femenino y 3. Que se perpetúa a través de la jerarquía de poder en las relaciones sociales, donde la parte opresora está constituida por la heterosexualidad obligatoria, la división sexual y la posesión de los recursos humanos, naturales y materiales.

A modo de conclusión, el patriarcado podría definirse como un sistema instaurado individual y colectivamente por los varones para oprimir a las mujeres, mediante el uso de la violencia y la apropiación de su fuerza productiva y reproductiva, basado en relaciones sociales sexo-políticas que conforman instituciones públicas y privadas interseccionadas principalmente por la clase social, el género y la raza/etnia.

Las nociones aquí vertidas son tan sólo un breve resumen sobre lo que comprende y significa el patriarcado en la literatura, y sobre algunas repercusiones que ejerce en la vida de las personas. Habrá sin embargo que continuar construyendo teoría que contribuya a comprender y explicar las consecuencias de este sistema en la diversidad de realidades existentes, a través de un diálogo respetuoso y diverso entre todas y todos. Habrá que seguir haciendo ejercicios críticos y autocríticos para que desde nuestras diferentes posiciones, espacios, vulnerabilidades y privilegios, construyamos desde lo individual y desde lo colectivo condiciones para un mundo más justo e igualitario para todas las personas.