Carolina Gómez Mena, Jared Laureles y Laura Poy

Periódico La Jornada

Sábado 6 de marzo de 2021, p. 7

Debido a que “no existen mecanismos claros y accesibles para combatir y sancionar el acoso y hostigamiento sexual, éstos persisten y quedan impunes en los espacios de educación superior, señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, incluso narró que presenció violencia de género.

“Cuando yo era estudiante en la Facultad de Derecho, algunos profesores se jactaban de conquistar a sus alumnas y de que no se les ‘escapaba una sola’. Fui testigo de muchas otras formas de acoso y hostigamiento. Situaciones que persisten y permanecen impunes porque no existen mecanismos claros y accesibles que garanticen la seguridad personal y la no revictimización de las mujeres dentro de los espacios de educación superior”.

En la presentación de las Directrices generales para elaborar e implementar mecanismos de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en las instituciones de educación superior, acto organizado por la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de la Mujeres y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Sánchez Cordero resaltó que alumnas, trabajadoras, docentes, académicas y funcionarias necesitan de protocolos institucionales que atiendan las violencias y, así, establecer un ambiente y seguro .

Por otra parte, un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluye que el empleo femenino es el más golpeado por la pandemia de Covid-19, de tal forma que en el año 13 millones de mujeres perdieron sus puestos de trabajo en Latinoamérica.