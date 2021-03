Si creen que ya hemos dejado esto atrás, no lo hemos hecho , dijo Mike Ryan durante una rueda de prensa en línea. Los países van a caer en una tercera y cuarta ola si no somos cuidadosos , agregó.

La llegada de los biológicos no debería tentar a los países a relajar los esfuerzos para combatir la pandemia, manifestó Mike Ryan, experto en emergencias sanitarias de la OMS, quien resaltó su preocupación por la situación en Brasil –con cifras récord de muertos.

Oculta NY muertos

Asesores del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, alteraron un informe del Departamento de Salud para ocultar el número real de fallecidos a causa del coronavirus en las residencias de ancianos del estado, reportaron The Wall Street Journal y The New York Times. El análisis estatal se basó en parte en lo que las autoridades calificaron entonces de estadística imprecisa. Según el informe, 6 mil 432 personas fallecieron en las residencias de ancianos estatales.

Durante meses, Cuomo se negó a hacer públicos los datos de cómo afectaron las primeras etapas de la pandemia a los residentes en centros de mayores.

El gobernador de Texas, Greg Abott, respondió al presidente Joe Biden que no necesita que Washing-ton les dirija sobre cubrebocas mientras California reabrirá Disneylandia y los estadios.

La Universidad de Oxford indicó que la vacuna de AstraZeneca es eficaz contra la variante brasileña.