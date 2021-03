No se sabe lo que hablaron. Debemos esperar resultados. Mientras, con las vacunas no hay nada. Aplicó (Biden) la frase: de que lloren en mi casa, a que lloren en la tuya .

Gloria Alanisse /CDMX

Es importante esperar, ya que muchas de las cosas que se vieron en la reunión no se vislumbran de un día para otro.

Miguel Ángel Téllez Gómez Daza /Chetumal

Como buen beisbolista, el Presidente AMLO no mostró abiertamente su juego, ya que el presidente estadunidense como dice una cosa dice otra.

Paulino Villafuerte /CDMX

Biden está comenzando su gobierno, ya veremos cuáles son sus verdaderas intenciones.

Ramón Rodríguez Maldonado /Tamaulipas

El Foro México

Está muy polarizado y violento el ambiente. La derecha abona en ese sentido porque le apuesta a descarrilar el proyecto de la 4T. Un encuentro, un tanto cuanto normal entre dos jefes de Estado de esta vecindad siempre polémica, ahora se magnifica y le apuestan al rompimiento o a la injerencia brutal como en Venezuela. Si AMLO lo hizo bien con el polémico Trump, con Biden le irá muy bien.

Martín Cerón Delfín /Veracruz

La información indica que se trató de un diálogo entre iguales, aunque hay que recordar que Estados Unidos no tiene amigos, sólo intereses, y no le importa quién sea su interlocutor, mientras no afecte los objetivos de sus empresas. Un ejemplo es el tema de las vacunas que no quiso compartir con México.

Enrique Pérez Rodríguez /CDMX

Fue una reunión cordial, un primer contacto de acercamiento, dejemos pasar los primeros meses; deseo que la buena relación continúe.

Ernesto Casasola Zimmermann /Puebla

La histórica relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido de abuso por parte de los estadunidenses.

Su política hacia a otras naciones del mundo es que ellos no tienen amigos, sino intereses y, en los hechos, así se ha visto; su lema es primero ellos, después ellos y al último ellos, así lo estamos viendo con lo de las vacunas de sus farmacéuticas.

@Román Javier Olvera Luna /CDMX

Aprecio que Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador tienen personalidades de estadistas de altos vuelos, de excelente trato diplomático e inteligentes. Esta reunión bilateral favoreció más a México.

Javier Delgadillo /CDMX

