Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de marzo de 2021, p. 17

El México popular demostró una capacidad de resistir y adaptarse a una nueva realidad, aún cuando los pequeños comerciantes, las microempresas o la población que habita en comunidades lejanas a una metrópoli resultaron ser de los sectores más afectados por la crisis que generó el Covid-19, asegura Compartamos Banco.

Patricio Diez de Bonilla, director general de la institución, explica que después de la etapa más crítica en términos económicos de la pandemia, que fue el segundo trimestre del año pasado, la gran mayoría de los clientes retomaron sus planes originales de pago.

En una entrevista con La Jornada, a propósito de la 84 Convención Bancaria, la cual se realizará jueves y viernes próximos, Diez de Bonilla sostiene que con el gobierno federal existe un mutuo interés por lograr que más mexicanos accedan al sistema financiero. En cuanto al ambiente que prevalece en materia económica, califica como necesario que haya reglas claras y estado de derecho para financiar los grandes proyectos de infraestructura.

Hace un año, entre los meses de abril y mayo, cuando las restricciones de movilidad fueron muy duras, toda la actividad económica se redujo de forma significativa, explica. Los negocios de sus clientes también fueron afectados en sus ingresos. “Lo que ha pasado con nuestros clientes es que sí, al inicio de la contingencia, el impacto en sus ingresos fue relevante, pero se han venido recuperando.

Si no hay demanda por ropa, pues hoy vendo tapabocas o gel desinfectante, en fin, ha habido ajustes en los giros de negocio y es a través del crédito productivo que podemos hacer que estos microempresarios se reactiven y con ellos la actividad económica en sus comunidades, en sus regiones y gradualmente en todo el país.

–¿Los apoyos a los clientes fueron suficientes o se necesitan más?