Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 6 de marzo de 2021, p. a10

Luego de contribuir con dos anotaciones en la reciente goleada 6-1 del Monterrey frente a Bravos de Juárez, el delantero holandés Vicent Janssen dijo sentirse en un buen nivel y aseguró que la prensa es la única que lanza comentarios negativos sobre su desempeño en el futbol mexicano.

La mayoría del tiempo (las críticas) son por los medios, un día juzgan al jugador y al otro lo alaban, pero en el club siempre he sentido la confianza, los fans también han sido positivos, y en eso me enfoco. El equipo siempre me apoya, me siento bien, las únicas críticas vienen de la prensa , señaló ayer en una conferencia virtual.

Asimismo, comentó que después de las diversas lesiones que ha sufrido desde su llegada a Rayados en 2019, la última en enero pasado cuando se fracturó el tercero y cuarto metacarpianos de la mano derecha, así como de superar el Covid-19, está en su mejor momento, por lo que desea mantener ese ritmo de juego en lo que resta del presente torneo.