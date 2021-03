Antesala

E

l poema que tiene el lector en sus manos es atípico en la poesía mexicana. Es cierto que, en ella, donde florece sobre todo la lírica, hay un puñado de poemas largos a los que más que llamar épicos, deberíamos denominar filosóficos: Primero sueño de Sor Juana, Muerte sin fin de Gorostiza, Canto a un dios mineral de Cuesta, Piedra de sol de Paz, Cada cosa es Babel de Lizalde, Los elementos de González Cosío y Cuerpos de Max Rojas. El texto Los colmillos del dragón no forma parte ni de la poesía lírica, ni de la poesía épica, ni de la poesía filosófica. Pertenece a un género deliberadamente híbrido. Yo le llamo novelema y voy a dar cuenta y razón de cómo surgió esta propuesta. Con excepción de la poesía social, que trae consigo su propia heterodoxia, la creación poemática predominante en México cuando empecé a escribir, y hasta el día de hoy, se ubicaba o tendía a hacerlo en el terreno de lo puramente lírico , de la estructuración de ánforas sagradas en donde, además del enlace armonioso de palabras, cabían diversos temas, algunos sentimientos, ciertos afanes y ya. Lo prohibido era la anécdota. Se pensaba y decía que la poesía anecdótica implicaba un contrasentido: era el imposible matrimonio entre la belleza en su inmóvil abstracción y la vulgaridad de lo narrativo. Sin dejar de escribir poemas con esa orientación, me empecé a ubicar en la posición contraria: intuí que una de las maneras en que la poesía podría enriquecerse, ampliar su diapasón, salir de su encajonamiento, colonizar nuevos y atractivos territorios, era liberarse de su confinamiento esteticista, para tenérselas que ver con el mundo, con la intemperie existencial, y no sólo con lo público y colectivo, sino con todos los haceres y quehaceres del ser humano que podían expresarse en el hecho sabrosísimo de contar algo y hacerlo desde la perspectiva de un esmerado trabajo poético.

En el proyecto de Los colmillos del dragón, a más de lo dicho, influyó decisivamente en mi escritura otro factor: el apasionamiento que, desde mi participación en un grupo literario adolescente, he tenido por lo que de jóvenes llamábamos hallazgos e imágenes o figuras sorpresivas y que no eran sino tropos en general y metáforas en particular. En el grupo de marras, estos hallazgos eran vistos como finalidades en sí mismas: como microcosmos, con una estructura cerrada similar a los epigramas, haikús, greguerías, etc. y no como medios para algo ajeno a su propia conformación. Alguno de los miembros de ese colectivo no pudo liberarse de esa idea del hallazgo y cuando hizo poemas extensos –y vaya si los hizo– no llevó a cabo sino un tejido de metáforas en realidad deshilvanado, aunque con una imaginación metafórica envidiable y única en la poesía de nuestro país.