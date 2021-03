Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 6 de marzo de 2021, p. 2

El pensador, poeta y activista Enrique González Rojo Arthur, dedicado a la tarea de deletrear el infinito, falleció a los 92 años este viernes en la Ciudad de México, confirmó su viuda Alicia Torres.

El político, filósofo y poeta tuvo una muerte tranquila, en el sueño , luego de convalecer de una enfermedad respiratoria que sufrió hace un año, informó Torres a La Jornada.

Adelantó que se acordó con autoridades culturales que González Rojo Arthur recibirá un homenaje en el Palacio de Bellas Artes cuando sea seguro, ya que aún existe riesgo para los asistentes dada la pandemia de Covid-19.

Aunque desde la tarde de ayer se le despide en la agencia funeraria Gayosso ubicada en la calle Colima, Torres sostuvo que cuando estemos vacunados será el momento de homenajearlo .

En un breve mensaje en la página de Facebook del escritor y filósofo se informó: Queridos y queridas amigas: mi padre, nuestro poeta y filósofo Enrique González Rojo Arthur, acaba de morir. ¡Lo extrañaremos entrañablemente!

Habitaba bibliotecas con casa

Enrique González Rojo Arthur ha vivido en bibliotecas que tienen una casa, y no en casas que tienen una biblioteca , destacó su hija, Graciela González Phillips, en el homenaje nacional que se rindió a mediados de diciembre de 2019 al poeta, filosofo, activista y catedrático.

Ausente en ese tributo por motivos de salud, ella contó: “Mi padre tiene una fama clandestina. Es conocido, pero no reconocido. Toda una vida dedicada a la poesía y no aparece en antologías ni suplementos; no es invitado a encuentros de poetas o filósofos.

Octavio Paz y el fascismo sin paz lo han visto siempre como enemigo; algunos de sus libros se encuentran embodegados o perdidos, pero no por ello deja de escribir con gusto y alegría.

Su labor intelectual tuvo como marca la multiplicidad de intereses. González Rojo Arthur fue poeta, docente, filósofo y militante. Cuando estoy en la poesía de pronto siento nostalgia por la filosofía y cuando escribo filosofía de pronto me siento atraído por la poesía. Es constante esta oscilación entre una disciplina y otra , dijo a La Jornada (4/10/15).

Heredero de una familia que incluye a los intelectuales Enrique González Martínez (1871-1952), su abuelo, y Enrique González Rojo (1899-1939), su padre, los libros se convirtieron en su pasión temprana.

Nacido en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1928, obtuvo el grado de maestro en filosofía con la tesis Anarquismo y materialismo histórico. También realizó estudios de doctorado en esa disciplina. Buena parte de su vida la dedicó a la militancia política. Incursionó asimismo en el sicoanálisis, la música y el cine.

En su magisterio, durante más de tres décadas fue profesor en el Colegio de Ciencias y Humanidades y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en las universidades Autónoma Metropolitana, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Autónoma de Chapingo.

Además, coordinó talleres de literatura y música. Fue autor de más de una docena de libros de filosofía. En sus años finales se dedicó a la escritura, impartió conferencias y realizó lecturas de sus poemas.