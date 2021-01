Fernando Camacho Servín

A más de tres años de la desaparición de dos autoridades de la comunidad San Miguel Cajonos, en la Sierra Norte de Oaxaca, los gobiernos federal y estatal no han logrado dar con el paradero de ambos hombres ni girado órdenes de arresto contra los responsables, advirtió Abigail Cruz Ortega, hija de una de las víctimas. Lamentó que las autoridades han puesto la pandemia de Covid-19 como excusa para su inacción y han cancelado diligencias que ya estaban programadas desde varios días antes.

En entrevista con La Jornada, la mujer señaló que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se había comprometido con las familias de Álvaro Reyes Cruz, presidente del comisariado de bienes comunales de San Miguel, y de Federico Cruz Morales, segundo secretario del consejo de vigilancia del mismo pueblo, a realizar acciones de búsqueda el 3, 4 y 5 de diciembre de 2020, pero al final las suspendió con el pretexto de la emergencia sanitaria.