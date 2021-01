De La Redacción

Lunes 4 de enero de 2021, p. 11

Personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM) censuró que en la inauguración de la 32 Reunión Anual de Embajadores y Cónsules se contemple como único ponente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Será un monólogo del canciller, parece no interesarle lo que tengamos que decir , dijeron miembros del cuerpo diplomático la víspera del inicio de la reunión que se realizará del 4 al 8 de enero.

Debido a la emergencia sanitaria, los 250 embajadores, cónsules y representantes de las misiones diplomáticas realizarán este año la reunión de manera virtual. El encuentro será un espacio para continuar con el impulso de las acciones de la cancillería para atender y contener el impacto de la pandemia en México y en el mundo. El compromiso de la diplomacia mexicana con un multilateralismo eficaz es fundamental en ésta y en otras prioridades de la política exterior mexicana , dijo ayer la dependencia en un comunicado.

El 30 de diciembre, los miembros del SEM recibieron un mensaje de la jefatura de la oficina del secretario Ebrard: “… en virtud de la amplia diferencia de usos horarios y por respeto al tiempo de todos los embajadores y cónsules, no habrá ninguna otra intervención ni se dará el uso de la palabra”. Sin embargo, los denunciantes –que pidieron no revelar sus nombres ni cargos– enfatizaron: “se trata de un monólogo con un claro mensaje: ‘sólo yo hablo y ustedes no tienen nada que decir, no tengo por qué escucharlos’”.