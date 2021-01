E

sto no se acaba hasta que se acaba es un viejo dicho en el beisbol cuyo significado es que no puede decirse que un juego ha terminado hasta que cae el último out. En ocasiones es en la última entrada de las nueve que consta un partido regular, debido a que puede haber un empate entre los contendientes. Por esa razón es necesario jugar hasta que haya un ganador.

La analogía de este breviario deportivo tiene sentido debido a que algo parecido sucede en Estados Unidos, en donde se daba por sentado que las elecciones habían concluido. No es así para 150 representantes y 12 senadores republicanos que consideran que todavía no ha caído el último out. Insisten en que fue fraudulenta, no obstante que un buen número de sus propios compañeros de partido (gobernadores, senadores y representantes) las han validado. Más aún, las demandas interpuestas por el Partido Republicano para que fueran anuladas en algunos estados también se desecharon en todas las escalas del Poder Judicial, incluida la Suprema Corte.

Tras haber agotado todas las instancias legales, ahora se preparan a boicotear el protocolo de la certificación que el Congreso hace en cada elección. El hecho es que no hay forma de revertir un proceso que ha sido certificado por el Colegio Electoral; a final de cuentas, Biden y Harris tomarán juramento como presidente y vicepresidente el 20 de enero.