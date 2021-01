E

l tono épico que a sus formulaciones electorales e ideológicas han impreso con acelere las dos partes centrales (obradorismo y antiobradorismo, en simplificación ostensible) no es suficiente para encubrir las desviaciones y riesgos de la magna pero parcialmente resolutoria disputa de junio del año en curso, una fecha en la cual, a como se ven las cosas en este arranque de visos crecientes, la construcción de un nuevo poder público, de una nueva forma de representación popular, no quedará servida por los mejores propósitos y resultados: desde ahora se percibe el asalto a las listas electorales de ambos bandos (sobre todo de candidatos a gobiernos estatales) de personajes e intereses que no podrán establecer nuevos parámetros políticos y de ética política, sino la continuidad de visiones y conductas propias de lo peor del sistema político vigente.

Desde luego, la confrontación real se da entre el bloque rabiosamente antitético de quienes desean restaurar el espíritu antipopular y depredador de Los Pinos prianistas (y su referente cercano: el Pacto por México, con el perredismo chucho como cómplice a la pizca), frente al bloque también antitético de Morena y, sobre todo, el Verde Ecologista de México, más las alianzas de facto con los nuevos partidos satélite pro Palacio Nacional.

Por parte del furibundo antiobradorismo, nucleado empresarial y partidistamente en Sí por México, no es exagerada la referencia al pinochetismo como brújula inconfesa, como esencia apenas diluida: no solo se busca la sustitución, sino la supresión de un pensamiento y trabajo políticos y sociales (denominado 4T) que consideran dañinos para el país. Se estigmatiza y condena a la izquierda electoral a una suerte de exterminio y se pretenden correcciones económicas a gusto de las élites. Todo ello a pesar de que esa derecha carece de candidatos viables y realmente interesantes, y su programa político es el apelmazamiento de sus responsabilidades históricas respecto a la crisis nacional y su ambición de un regreso por la fuerza del dinero y el empuje de élites desplazadas.