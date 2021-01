¿Pero cómo iba Conacyt a obrar el milagro si fue saqueado? Una buena parte de sus recursos se destinaban (ya no) a empresas como Bimbo, IBM, Intel, Whirlpool, Volkswagen, Monsanto, Bayer, Mabe, Femsa Logística, Honeywell y Kimberly-Clark, según ha informado la directora de la institución, María Elena Álvarez-Buylla. Un proyecto de la compañía (Kimberly-Clark) del señor padre del dirigente del grupo opositor Sí por México tuvo este objeto: Desarrollo de ingeniería, diseño y procesos de manufactura avanzada para mejorar las etapas de apertura de la fibra, mezclado, formación de velo y tratamiento térmico, en el proceso de fabricación de materiales no tejidos, logrando la efectiva reducción en el peso base y el incremento en sus propiedades físicas de distribución y resistencia . Obviamente, más importante que el desarrollo de vacunas.

Asunto: el sureste

Vivo en Ciudad del Carmen, Campeche, una isla muy bonita del sureste mexicano, los gobiernos priístas han cometido muchos excesos dañándola a más no poder: existe un relleno sanitario a un lado de la Laguna de Términos, y no hay control de desechos, llegan a contaminar los manglares. Se han entregado o concesionado terrenos federales en las playas, por mencionar algunos: Puerto Real, una hermosa playa pero la gente ya no tiene acceso, y Bahamitas, donde se empieza a hacer lo mismo. Las constructoras hacen obras habitacionales, dejando un espacio común de áreas verdes, que a la larga utilizan para construir locales comerciales. Tiran árboles y no vuelven a plantar. Este año ha sido muy difícil, pero aun así muchos humanos no han aprendido la lección.

Ma. Francisca Antúnez Solís (verificado por teléfono)

Anoche en Vallarta. Pero no pasa nada, la comunidad del arcoíris es inmune. Sólo la gente en el Metro, en los mercados y en las cenas familiares podía contagiarse.

