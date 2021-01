Julio Gutiérrez

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), descartó que en el sistema bancario se tenga una crisis en materia de fraudes a los usuarios de la banca, pese a que en los meses recientes, en un ambiente marcado por el confinamiento que provocó la pandemia, usuarios del sistema denuncian mayores extorsiones.

De todas las reclamaciones que hemos tenido hasta octubre, 61 por ciento se ha resuelto a favor de los clientes y todas las reclamaciones que tenemos contra el número de operaciones que hay diario no representa ni 0.3 por ciento del total. No significa que sea un tema menor, pues todas las transacciones importan, pero no es una crisis grave la que estamos viviendo , sostuvo el representante de la banca en una entrevista con La Jornada.

Niño de Rivera expresó que los bancos tienen la responsabilidad en invertir en sistemas y controles, pero también los clientes deben cuidar sus recursos.

Tenemos responsabilidad compartida. Los bancos al invertir en sistema de controles y en procesos para que no sucedan los fraudes y cuando suceden y resulta ser responsabilidad del banco; pero también los clientes tienen obligación de cuidar su dinero , detalló el presidente de la ABM.

Consideró que es difícil anticipar si seguirán al alza los fraudes cibernéticos o por llamada, pero a las instituciones financieras las atacan 24 horas al día todo el año los ciberdelincuentes y todo el tiempo prueban cómo meterse a las bases de datos de los bancos y sus sistemas operativos y no lo logran en la “inmensa mayoría de los casos.

Sí sirven los sistemas que tenemos, ya vimos las estadísticas del crecimiento de las transacciones digitales en todo el año y vimos que en El Buen Fin aumentó 15 por ciento de la venta de 2019 a 20 por ciento de 2020 y continuará creciendo, obviamente los ciberdelincuentes lo saben y por eso están al acecho , menciona.