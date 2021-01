Las afectaciones al empleo no han sido homogéneas, frente a un sector agropecuario en el cual hay más trabajadores que a inicios de año, el empleo en los servicios colapsó. Destacan los grandes negocios por los recortes en la fuerza de trabajo. Y hay 3 millones 674 mil personas que dejaron de trabajar y buscar empleo, ya sea porque no creen encontrarlo o porque consideran que su salud se vio afectada para laborar.

De acuerdo con los datos proporcionados por Inegi, en las grandes empresas trabajaron 4 millones 502 mil personas durante noviembre, 14.49 por ciento menos que en enero pasado. En los pequeños establecimientos se ocuparon 7 millones 493 mil, 9.75 por ciento menos que a inicios de año, y en los micronegocios 8 millones 363 mil, 3.28 por ciento menos que en enero.

La excepción fueron los negocios de mediano tamaño. En ellos aumentó 0.87 por ciento el número de ocupados durante noviembre, resultaron en 5 millones 498 mil trabajadores, 47 mil más que en enero.

A la vez, en una economía dominada por el sector informal, el número de personas que dejaron de trabajar en éste fue de un millón 50 mil; por arriba de los 859 mil que Inegi ubicó en la formalidad; estos datos a noviembre implican bajas de 3.41 y 3.58 por ciento, respectivamente, frente a los registros de enero.

Con la reducción de movilidad y espacios para trabajar, el año pasado la población no económicamente activa se disparó dadas las suspensiones de algunos trabajadores que esperaban regresar a sus ocupaciones una vez pasados los meses de contingencia sanitaria, quienes no pudieron acceder a un primer trabajo y quienes se autoempleaban.

Así, de los 3 millones 674 mil personas que se sumaron a la población no económicamente activa entre enero y noviembre, 3 millones 567 mil de ellos era población que estaba disponible para trabajar, pero no buscaba empleo por considerar que no tenía posibilidades. La amplitud de este grupo durante noviembre fue 64.41 por ciento más que al inicio del año.

También aumentó en 216 mil, 29.74 por ciento más que a inicio de año, el número de personas que no están disponibles para regresar al mercado de trabajo porque los cambios en su salud o estado físico lo impiden.