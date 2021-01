E

l tema migratorio ha sido la peor crisis sorteada por AMLO en los dos primeros años de gobierno, puso en vilo al país, tuvo que dar marcha atrás en su política aperturista y ceder a las presiones y chantajes de Trump. Sin embargo, no se le da la debida importancia al tema y al problema.

El rediseño de la Secretaría de Gobernación con una subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población a cargo de Alejandro Encinas está claro que no funcionó. Tampoco es pertinente dejar todo a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y crear otra comisión, resulta redundante cuando ya existe, por ley, un Consejo Consultivo en migración.

Por su parte, a la Unidad de Política Migratoria (UPM) le quedó grande el nombre, no definen políticas, sólo proporcionan los insumos estadísticos que se requieren.

En todos los casos el personal no es el adecuado. A Alejandro Encinas el tema le resulta ajeno. El perfil de Francisco Garduño no es el apropiado, la política migratoria no se resume en la contención y no basta ser un buen operador político. Y en la Unidad de Política Migratoria debía estar al frente un académico de muy alto nivel, no así en la gestión operativa del Instituto Nacional de Migración (Inami), donde se requiere de un operador político, con conocimiento de ciencias sociales.

En cuanto a la propuesta de campaña de convertir a cada consulado en una defensoría del migrante, poco se ha avanzado, no se cuenta con un conjunto de abogados especializados en migración y en asuntos penales, es algo que debería hacerse primero desde el sistema universitario y por lo pronto deberían asociarse con las ONG que sí tienen personal especializado. Por otra parte, lo verdaderamente importante se resuelve con bufetes de muy alto nivel que pueden operar en casos relevantes o juicios colectivos ( class action) como el que se promovió en 2000 contra las remesas por sus costos excesivos en las transferencias. Pero para eso hay que pagar, la austeridad republicana no funciona en estos casos.