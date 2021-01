Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 3 de enero de 2021, p. 7

Desde el inicio de la legislatura, el senador de Morena y empresario minero, Armando Guadiana Tijerina, ha enfrentado acusaciones de conflicto de interés, sin embargo, nunca aceptó dejar la presidencia de la Comisión de Energía, hasta ahora que pidió licencia al cargo para contender por la alcaldía de Saltillo, Coahuila.

En caso de que no logre encabezar ese municipio y deba regresar al Senado, no podrá volver a presidir dicha comisión, ya que la mayoría de los integrantes de la bancada de Morena no están de acuerdo con el comportamiento de Guadiana quien, además de los señalamientos constantes de utilizar el cargo para negociar contratos para sus empresas carboníferas, cada vez está más alejado de la 4T.

Han sido muchos los casos en que Guadiana ha votado contra la postura de su grupo. El más conflictivo fue el de la sesión del pasado 20 de octubre, en que se aprobó la desaparición de fideicomisos. Fue un momento duro para Morena, ya que el bloque opositor conformado por PRI, PAN, MC y PRD promovió la toma de la sede de Reforma e Insurgentes, y debieron acudir a la vieja casona de Xicoténcatl.