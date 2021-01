Enfermeras de diversos nocosomios destinados a la atención de pacientes Covid expusieron que no hubo preparación adecuada para organizar los grupos. La prioridad deben ser quienes entramos en los pabellones Covid por más de 10 meses, pero en estos primeros días de vacunación lo que hemos constatado es que hay muchos directivos y personal administrativo, lo que nos parece injusto .

Ahora que ya tenemos esta posibilidad de protegernos, que la estábamos esperando desde hace mucho tiempo, lo que nos molesta es que primero hayan ido los directivos, y que ellos no pusieran el ejemplo de que primero debemos ir los que estamos en contacto directo con los pacientes , afirmaron.

Las listas de quienes deberán acudir a vacunarse, dijeron, se colocan junto al reloj checador, pero ha ocurrido que varios compañeros no acuden a su cita porque no fueron notificados. Además, se cita en el hospital donde laboras para trasladarte en autobuses, porque no se te indica cuál es tu sede de vacunación .

En contraste, enfermeras de hospitales no Covid señalaron: hasta la fecha nadie nos ha dado alguna indicación de en qué momento nos tocará la vacuna a quienes, si bien no estamos en hospitales reconvertidos para la atención de pacientes Covid, sí enfrentamos la enfermedad en las áreas de urgencias, y donde existe un alto riesgo de contagio .