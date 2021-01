Por razones obvias, explicó, se ha dado atención especial a la salud; tan sólo para las vacunas se tiene previsto un gasto de 32 mil millones de pesos. Ese monto está integrado por 7 mil millones de pesos que ya se dieron a las farmacéuticas como anticipo a la compra para que no se quede ningún mexicano sin ser vacunado y, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 hay una disponibilidad de 25 mil 684 millones de pesos específicamente para ese fin. Que no se quede ningún mexicano sin ser vacunado , subrayó.

Que no falten las camas, que no falten los equipos, que no falten los médicos. Desde luego, lo que deseamos más es que nos cuidemos y que no nos enfermemos, por eso, lo preventivo es lo fundamental , señaló.

“Quiero agradecerle mucho a todos los trabajadores del SAT, de manera muy especial a Raquel Buenrostro, una mujer profesional, recta, honrada, con carácter, que nos ha ayudado mucho para que no haya evasión fiscal porque antes los machuchones, los de mero arriba, los que se sentían dueños de México, las grandes corporaciones, bancos inclusive, no pagaban impuestos, y ahora todos están pagando.

Esto de arriba es 2019 y este es 2020. Aquí está la caída en el consumo de gasolina, de 745 que teníamos en abril de 2019 a 447, nos caímos. Pero a partir de ahí nos hemos recuperado y ahora tenemos 607 mil barriles de gasolina que se consumen diariamente. Cuando comenzó la pandemia se consumían 644, o sea, ya estamos por recuperarnos.

Por tanto, confió en que para el primer trimestre del año se igualará o quizá se supere el nivel referido en el indicador de consumo de gasolina y lo mismo para el diésel y la turbosina, este último factor asociado al desarrollo del turismo.

Además, dijo, sostengo mi optimismo en que terminamos el año con finanzas públicas sanas, lo cual es importantísimo.

En ese punto, precisó la recaudación de ingresos del cierre de 2020 fue mayor al del año previo.

Quiere decir que traemos 65 mil millones de pesos más de recaudación en 2020, respecto de 2019.

Precisó que en la recaudación del impuesto sobre la renta llegamos a un billón 761 mil millones, aumentó también la del IVA, en términos reales, 2.3 por ciento, casi un billón se obtuvo por esta vía, esto es 987 mil millones de pesos.

Lo anterior, remarcó, es fundamental para tener finanzas públicas sanas y no se solicitaron créditos adicionales, no endeudamos al país a pesar de la pandemia .

Segundo, agregó, no aumentaron los impuestos, la gasolina hoy cuesta menos de cuando llegué a la Presidencia de la República; no ha habido gasolinazos, no hay endeudamiento adicional en el país y vamos saliendo con la fórmula de no permitir la corrupción, de hacer un gobierno sobrio, austero, en donde se vigile que no haya extravagancias, gastos superfluos en el gobierno.

Enseguida enumeró los montos de algunos programas sociales prioritarios, así como de megaobras cuyo respaldo presupuestal, expresó, me produce tranquilidad y felicidad, para no perder fe y esperanza.

Pensiones, garantizadas

Por ejemplo, dijo, está asegurado el presupuesto, 135 mil millones de pesos, para las pensiones de adultos mayores y habrá un aumento de acuerdo con la inflación, se beneficiarán 8.7 millones; igualmente para niños, niñas con discapacidad (16 mil millones); niñas, niños de padres trabajadores (2 mil 684 millones), y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro (20 mil 600 millones de pesos). Les dijo a los becarios jóvenes que se porten bien, no falten a sus labores y no se dejen enganchar en las bandas de la delincuencia organizada.

Para los precios de garantía, indicó, está garantizada una bolsa presupuestal de 10 mil millones en favor de productores; lo mismo para los participantes del programa Sembrando Vida, con un presupuesto de 28 mil millones de pesos.

En cuanto a los estudiantes universitarios de escasos recursos, se tienen alrededor de 10 mil millones de pesos; está autorizado el dinero para todos los bachilleres (33 mil millones de pesos); además, 31 mil millones para 3.6 millones de estudiantes de familias pobres de prescolar, primaria y secundaria.

Para los pescadores hay mil 548 millones de pesos, que se entregarán de manera directa, sin intermediarios, sin moche, sin piquete de ojos, sin corrupción.

Habrá casi 2 mil millones de pesos para la entrega gratuita de fertilizantes para productores de diversos estados, así como apoyo financiero, mil 600 millones, para las microempresas familiares, así como mil 500 millones para tandas del bienestar; apoyos para 50 mil escuelas a fin de que los padres de familia den mantenimiento a planteles. Para 140 universidades Benito Juárez, ubicadas en las zonas más apartadas, se destinarán mil millones de pesos.

El Internet para Todos, programa que busca llegar este año con señal gratuita a 120 mil localidades y en 2022 a todos los pueblos de México.

Para los campesinos, lo que antes era Procampo, está programado un presupuesto de 13 mil 500 millones de pesos, así como mil 800 millones para continuar con la reconstrucción de las afectaciones de los sismos, entre otros planes.

Infraestructura

En cuanto a las obras, el Presidente puntualizó: para seguir con la construcción de la refinería Dos Bocas, 45 mil millones de pesos. Adicionalmente, se destinarán recursos para la rehabilitación de las seis refinerías actuales.

Cerramos el año, procesando en las seis refinerías un poco más de un millón de barriles diarios, por el programa de modernización, y vamos a llegar a un millón 200 mil barriles; la nueva refinería representará 350 mil barriles. Es decir, vamos a tener ya capacidad para producir un millón 540 mil barriles de petróleo crudo, lo que significa como 700 mil barriles de gasolina, casi todo lo que consumimos en el país, vamos a ser autosuficientes , aseguró.

Además, explicó, se cuenta con 38 mil 646 millones para el avance de construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, a inaugurar en marzo de 2022; 5 mil 751 millones para carreteras; caminos rurales, 6 mil 700 millones; mantenimiento de carreteras, poco más de 8 mil, y para mejorar aeropuertos, 718 millones.

Asimismo, para seguir avanzando en la construcción del Tren Toluca-Ciudad de México, el presupuesto de este año es de 7 mil millones de pesos; para presas y canales, 5 mil 511 millones; el parque ecológico del lago de Texcoco, mil 400 millones de pesos.

El Tren Maya, abundó, tiene ya autorizado un presupuesto de 41 mil 852 millones de pesos, con todo lo que ello significa para la generación de empleos en la península de Yucatán.

Para el proyecto del istmo de Tehuantepec, se programaron poco más de 3 mil millones de pesos; y para el parque de Los Pinos y todas las secciones de Chapultepec, 3 mil 508 millones de pesos.

El Banco de Bienestar requerirá para la construcción de sucursales, este año, 10 mil 500 millones de pesos.

Para los damnificados de las inundaciones de 2020 se destinarán 9 mil millones de pesos.

Al final del mensaje, el Presidente destacó la importancia de tener recursos, pero también una visión solidaria y honradez, para avanzar a pesar de los pesares en la transformación de México.

“Imagínense, ya no hay corrupción, me comprometo a decir esto o sostengo esto porque arriba no se permite la corrupción; cero corrupción, cero impunidad. Y, ¿saben?, algo de lo que me siento muy orgulloso, esencia de la transformación de México, somos ahora más fraternos, más igualitarios, nos queremos más, porque no dejamos de pensar y no se deja de hablar del prójimo.