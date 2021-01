I. Incógnita

uando abro la agenda anual siempre la asocio a la experiencia escolar de tener cuadernos nuevos. La que me regalaron este año tiene cubierta de vinilo rojo sobre la que está grabada la cifra 2021. Como siempre, cada una de sus páginas corresponde a un día de la semana escrito en español, inglés y francés, e indica el santo a venerar en ese momento: mayo l7, San Pascual Bailón; septiembre 11, Nuestra señora de la Santa Cueva; 26 de noviembre, San Leonardo... Tinta roja distingue las líneas que indican cuándo comenzarán la Semana Santa, los periodos de vacaciones, el cambio de estación.

La agenda, además de servirme de guía, me permite la dicha de tener breves y hermosas lecturas ya que al pie de cada página están impresas frases memorables de los más célebres poetas, novelistas, historiadores y filósofos de todos los tiempos. Memorizarlas encabeza la lista de mis buenos propósitos.

Por curiosidad, para hacerme las ilusiones de que puedo asomarme al futuro, he revisado varias veces las hojas del cuadernillo y en ninguna he visto el vaticinio que ansiaba encontrar: 2021 será menos cruel que el año anterior. Leer esa frase me habría tranquilizado. No sé a usted, pero a mí las agendas siempre me han parecido objetos muy confiables.

II. Otras flores del mal

Me dicen que en algunas calles, al sur de la ciudad, ha surgido una especie de nueva floración: las cartulinas de colores a través de las cuales hombres y mujeres de todas las edades –venciendo su pudor– piden comida a cambio de brindar sus servicios gratuitos como empleados domésticos, barrenderos, albañiles, mecánicos, vigilantes, cuidadores, cocineros...

Cada uno de esos cartelones relata las historias que se viven en los tiempos difíciles: Trabajé 20 años como mesero. El restaurante cerró y quedé sin empleo. Encontrar otro ha sido imposible. Mi familia necesita comer . Soy madre soltera con dos hijos. La dueña del salón de belleza en donde trabajaba tuvo que cerrar y estoy desempleada. Hace meses que no gano un centavo. No tengo ahorros ni nada más qué vender. Mis niños tienen hambre. Regáleme un poco de comida, por favor . Tengo 80 años y ya no puedo trabajar. El hijo que me sostenía acaba de morir. Quedé solo. Necesito que alguien me ayude dándome algo qué comer .

III. Ausencias

Abrí la nueva agenda con la ilusión de saber en qué día de la semana caerán las fechas señaladas para mis seres más queridos. El 8 de febrero, aniversario de bodas de mis padres, lunes; el 12 de marzo, cumpleaños de Raúl, jueves; el 10 de abril, día en que Abelardo inauguró su consultorio, caerá en sábado; el 30 de junio, fecha en que Lucía contrajo matrimonio, miércoles; el 3 de septiembre, día en que mi hermana adoptó a su bebé, será viernes.