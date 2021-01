Pero no sólo vetó las disposiciones que blindaban los gastos para la pandemia, también aquéllas destinadas a saneamiento, acciones para combatir la deforestación, programas dirigidos a combatir la violencia contra las mujeres y gastos relacionados con la crisis climática, entre otros. Sin embargo, los que no han sido vetados por Bolsonaro de la lista de disposiciones aprobada por el Congreso son los militares, ya que se han conservado los proyectos prioritarios del Ministerio de Defensa.

En concreto, Bolsonaro vetó la restricción de recortes en gastos relacionados con la lucha contra la pandemia y la lucha contra la pobreza y gastos con acciones vinculadas a la producción y disponibilidad de vacunas contra el coronavirus y la inmunización de la población brasileña , informó el diario Correiro do Povo.

La aprobación de estos dispositivos había sido incluida por el Congreso Nacional en la LDO de 2021 y garantizaba que no se produjeran recortes o bloqueos de gastos para luchar contra la pandemia, así como para la producción y adquisición de vacunas, entre otros.

Esta disposición se adoptó para que ese presupuesto no peligrara en caso de que el gobierno no cumpliera con la meta de déficit fiscal señalada para 2021, pues se necesitaría bloquear gastos a fin de cumplir con la meta estipulada si hay un impacto en la recaudación debido al Covid-19. Se intentaba garantizar que el bloqueo de gastos no afectara el combate al coronavirus.

Brasil registró ayer 314 nuevas muertes por Covid-19, lo que eleva el número total de víctimas fatales a 195 mil 725, informó el Ministerio de Salud. También se reportaron 15 mil 827 nuevos casos, con lo que hay un total de infecciones confirmadas de 7 millones 716 mil 405 desde el comienzo de la pandemia.

Brasil es el segundo país con mayor número de muertes por Covid-19 en el mundo, sólo por detrás de Estados Unidos, y el tercero en contagios, por debajo de Estados Unidos e India.