éxico, país capitalista con una riqueza extraordinaria de recursos naturales y trabajadores, se enfrentó en 2020 a la peor crisis sanitaria desde hace casi cinco siglos, causada entonces por la hueyzáhuatl –como llamaron los indígenas a la viruela–, la disentería y la fiebre tifoidea que portaron los colonizadores españoles, y a la mayor crisis en sus indicadores económicos y de empleo desde la Gran Depresión de 1929.

Pocos gobiernos advirtieron con oportunidad que la rápida propagación de la extraña enfermedad detectada en China en noviembre de 2019, y subestimada todavía a principios de enero de 2020, podría tornarse en una pandemia que amenazaría a la población mundial. Fue hasta el 11 de marzo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró como pandemia.

En México, una semana después de esa declaratoria el gobierno de López Obrador comenzó a decretar acciones que resultaron importantes para evitar una mayor catástrofe sanitaria como laque ensombrece, por su magnitud, la vida en Estados Unidos y asuela al mundo.

Cuando comenzaron a implementarse esas acciones, en México se tenían registrados, al 31 de marzo, mil 94 personas contagiadas, 35 recuperadas y 28 fallecimientos. En esos momentos, la pandemia ya había comenzado a adquirir un extraordinario ritmo de propagación. A escala mundial el número de personas contagiadas ascendía a 857 mil 487, siendo la población de China, España, Italia, Inglaterra, Francia y Alemania, la más afectada.

No obstante que en México se estableció la suspensión de las actividades no esenciales y se agregaron algunas necesarias, no se logró frenar la velocidad de la propagación. Así, mientras en abril el número de contagiados era de 19 mil 224 y mil 859 fallecidos, en mayo los contagiados eran 90 mil 664 y 9 mil 930 los decesos. México hacía frente a la pandemia con una infraestructura hospitalaria frágil, con graves rezagos y deterioro de las instalaciones y equipos necesarios; insuficiente personal médico, enfermeras y medicamentos; asimismo, con una población vulnerable por una salud deteriorada, con enfermedades crónicas y altas tasas de morbilidad en obesidad, diabetes e hipertensión.

La pobreza, el grado de desigualdad económica y concentración del ingreso, entre los más altos del mundo y de los países ricos del G-20, así como la extraordinaria corrupción que prevaleció durante los gobiernos del PRI y del PAN, colocó a los mexicanos en graves condiciones de vulnerabilidad.