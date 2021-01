“Luego tengo otro recuerdo, el de la pelota de trapo. El cuero era caro y éramos pobres. Una bola de trapo nos bastaba para divertirnos y casi hacer milagros jugando en la placita cerca de casa. De ni-ño me gustaba el futbol, pero no era de los mejores, al contrario, era lo que en Argentina llaman ‘pa-ta dura’. Por eso siempre me hacían jugar de arquero”, añade.

Ser arquero fue una gran escuela de vida para mí. En esa posición debes estar preparado para res-ponder a los peligros que puedan surgir, que llegan de todas partes , resume, mientras agrega que también jugó al basquetbol.

En la entrevista, que tuvo lugar a principios de diciembre en El Vaticano, el Papa también advierte de los peligros del dopaje en el deporte. Ningún campeón se construye en el laboratorio. A veces ha sucedido, y no podemos estar seguros de que no vuelva a pasar. Esperemos que no, aunque el tiempo pone en su sitio a los talentos que son originales y a los que son construidos. Un campeón nace y se fortalece con el entrenamiento. El dopaje en el deporte no es sólo una estafa, es también un atajo que anula la dignidad , afirma.