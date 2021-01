D

esde el inicio del sexenio, Rodrigo Ávila, jefe de Unidad Departamental de Patrimonio Cultural y Conservación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, su día laboral va mucho más allá de las 10 de la noche, ya que trabaja incluso sábados y domingos atendiendo las peticiones de los habitantes de las alcaldías Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y de vecinos de Coyoacán, San Ángel y Mixcoac. Son infinitas las peticiones de unos y otros a quienes les urge que se repare un edificio de gran valor arquitectónico, una fisura en la bóveda de un templo, la demolición de una casa colonial del siglo XVIII.

Rodrigo corre de un lado a otro para atender a ciudadanos preocupados por el pasado de su colonia y el deterioro de lo que ellos consideran parte de su identidad cultural. El trabajo es agotador y no se acaba nunca, y como se hace en una secretaría de Estado, los habitantes pasan por encima del reconocimiento que se debe al funcionario.

–¿Cómo vive la protección del patrimonio cultural y cívico de las distintas colonias de la Ciudad de México?

–El año 2020 fue difícil para la cultura, no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el país. El Covid-19 paralizó la gran mayoría de nuestros proyectos, actividades públicas, fiestas populares, casas de la cultura, cines y teatros; además, las mismas universidades, empezando por la mayor de todas: la Universidad Nacional Autónoma de México, y los institutos que representan a otros países, como el Francés de América Latina y la Biblioteca Benjamín Franklin. Tuvieron que cerrase a piedra y lodo los museos de la capital, las galerías de arte como la de Inés Amor, la más antigua de todas, parques y plazas, gimnasios y centros recreativos.

–¿Cómo ha sobrevivido la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México al Covid-19, que antes dirigía mi buen amigo el doctor José Alfonso Suárez del Real?

–Afortunadamente, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México cuenta en sus diversas áreas con personal muy creativo, como la Dirección de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, que coordina varios programas, como paseos históricos en Xochimilco, Coyoacán, Milpa Alta, Tláhuac, Azcapotzalco, Tlalpan y Álvaro Obregón, entre otros.

A partir de la pandemia se creó una dinámica de trabajo virtual que subió a las redes sociales la oferta de exposiciones virtuales en recintos como el Panteón San Fernando, el Archivo Histórico de la Ciudad de México y el Salón del Cabildo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, así como en museos, entre ellos el de la Ciudad de México, el Nacional de la Revolución, el de los Ferrocarrileros y el del Archivo de la Fotografía, además de conferencias, talleres, discusiones, cineclubs, círculos de lectura y documentales.

–¿Cuáles fueron, Rodrigo, las mayores preocupaciones de tu área?

–Proteger, salvaguardar, conservar y difundir el patrimonio de la Ciudad de México, para lo que se implementó la restauración de templos afectados por el terremoto de 2017. Nadie les había hecho caso ni se habían preocupado siquiera por tapar una gotera. Son 21 templos en alcaldías como Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac; aquí en la Gustavo A. Madero tenemos el templo de Santiago Tlatelolco, uno de los más valiosos por su historia, que tiene 500 años de existencia. Lo logramos con la participación de las mismas comunidades de pueblos y barrios originarios, que también son los guardianes y quieren conservarlos y nos dan la voz de alarma cuando peligran. Me he reunido varias veces con ellos y tenemos una excelente relación. Hasta los párrocos participan y me dan la bendición.