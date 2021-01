Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Domingo 3 de enero de 2021, p. 3

La pandemia de Covid-19 orilló a los artistas a repensar el poder que tiene el arte para subsistir y salir adelante en los momento más adversos , resume la reconocida compositora y académica Gabriela Ortiz, quien explica a La Jornada, en paralelo con otros creadores, la influencia de la emergencia sanitaria en su obra.

Afirma que la pandemia afectó en dos ámbitos: lo emocional y lo cotidiano. A todos nos ha pegado y nos ha puesto en un remolino de reflexión y de entender que la Tierra nos quiere decir algo mucho más profundo, de lo cual tenemos que salir de manera colectiva. Esta parte anímica me afectó y me puso a pensar muchísimo .

En cuanto a la cotidianidad, no me afectó tanto, porque trabajo mucho en casa y en soledad. En esa parte de estar en casa no cambió demasiado. Aunque sí dejé de ir a la Facultad de Música (de la Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM), donde soy maestra de tiempo completo .

El estudio exploratorio Para conocer el impacto del Covid-19 en las personas que trabajan en el sector cultural de México, realizado por la UNAM en mayo pasado, sostiene que sólo dos de cada 10 artistas reciben una retribución permanente. Una cantidad similar es asalariado con actividad freelance. En tanto, más de la mitad son totalmente independientes.

De los encuestados por la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM, más de 10 por ciento se definieron empleados en las siguientes áreas: autoempleo, institución gubernamental de arte y cultura, institución educativa e institución cultural o artística independiente.

Influencia de la crisis

Ortiz relata que aunque algunos de los conciertos para los que trabajaba se cancelaron, surgieron cosas interesantes , como estrenos en la serie Sound / Stage, de la Filarmónica de Los Ángeles y la grabación de una pieza escrita por ella interpretada por la Sinfónica de Houston.

Sobre la influencia de la emergencia sanitaria en su obra, relata que en marzo tenía avanzado un concierto para piano encargado de la Orquesta Nacional de Bretaña, en Francia. “Estaba emocionada por un estreno así. Se vino el confinamiento y tuve que parar. Estuve repensando dos semanas qué estaba pasando, dónde estábamos. Con muy poca concentración, además, para componer.

“Esto incidió muchísimo en el aspecto formal de la pieza. Me puse a pensar en la fuerza de la música y en el poder que tiene el arte para subsistir y salir adelante en los momento más adversos y cómo es que otros creadores han enfrentado eso. Piensas en Olivier Messiaen, quien escribió el Cuarteto para el fin de los tiempos, una de sus mejores piezas de su obra, la cual escribió en un momento adverso: estaba en un campo de concentración.

Esto me hizo reflexionar en cómo en culturas de Oriente los mantras tienen este poder curativo a través de la repetición musical, o los mandalas. Influyeron en la estructura del concierto al grado de que tiene dos partes muy claras: Mandala y Mantras. Aunque yo estaba trabajando el tema de los fractales en la naturaleza. Tuve que pensar y reflexionar, y no fui ajena a lo que estaba pasando.