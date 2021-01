E

n 1994, cuando la caída del socialismo y el fin de la historia se imponían como narrativas oficiales globales y se ofrecía cómo única vía el capitalismo neoliberal, el Ya basta que lanzaron los pueblos mayas organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) retumbó fuerte en México, en América Latina, y en gran parte del mundo.

El EZLN dotó de discurso y esperanza a toda una generación que pronto rearticuló la resistencia a escala global. Hasta la selva Lacandona viajaron militantes, artistas, intelectuales y personas de todo el mundo que venían a contagiarse de la rebeldía indígena. La consigna de Otro mundo es posible se convirtió así en el emblema de una nueva oleada de movilizaciones de carácter mundial. La lucha contra el neoliberalismo y en defensa de la humanidad que se extendía por todo el planeta, encontró uno de sus principales bastiones en el estado de Chiapas.

En Seattle, en Génova, en Porto Alegre y muchos otros lugares donde el movimiento altermundista se hizo presente, el emblema del zapatismo se hizo manifiesto.

Muchos años han pasado desde aquel entonces. Muchos movimientos y uno que otro ensayo de sociedades alternativas al capitalismo se han construido. Entre todos ellos sigue destacando el proyecto emancipatorio que los y las zapatistas han construido y que actualizan constantemente.

En octubre pasado, en plena pandemia, el EZLN anunció que diversas delegaciones zapatistas, hombres, mujeres y otros del color de nuestra tierra, saldremos a recorrer el mundo, caminaremos o navegaremos hasta suelos, mares y cielos remotos, buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales .

Como primer destino, las delegaciones zapatistas irán a la Otra Europa, allá donde el pueblo originario sami, que históricamente ha criado y pastoreado renos, y que tiene su territorio entre Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, resiste hoy al despojo y las afectaciones que generan los parques eólicos, la minería, la extracción de gas y petróleo, así como a la construcción del Tren Ártico, un tren de alta velocidad que fortalecerá el Corredor Ártico y potenciará el comercio entre Europa y Asia.