Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 2 de enero de 2021, p. 13

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Con la certeza de que la lucha por la humanidad es mundial y que la destrucción en curso no reconoce fronteras, nacionalidades, banderas, lenguas, culturas ni razas , cientos de organizaciones, artistas, escritores, intelectuales y personas de más de 30 países, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) acordaron realizar en los cinco continentes encuentros, diálogos, intercambios de ideas, experiencias, análisis y valoraciones entre quienes nos encontramos empeñados, desde distintas concepciones y en diferentes terrenos, en la lucha por la vida .

De acuerdo con la primera parte de “Una declaración… por la vida”, difundida este viernes, los encuentros en el continente europeo se llevarán a cabo de julio a octubre de este año, con la participación directa de una delegación mexicana conformada por el CNI-CIG, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y el EZLN .

Agregaron que en fechas posteriores por precisar se harán las reuniones en Asia, África, Oceanía y América.

En “Una declaración… por la vida”, firmada por el comandante Pablo Contreras y el subcomandante Moisés, por parte del EZLN, subrayaron que la supervivencia de la humanidad depende de la destrucción del capitalismo , por lo que no nos rendimos, no estamos a la venta y no claudicamos .

Dijeron que durante estos meses previos hemos establecido contacto entre [email protected] por diversos medios. Somos mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales, queer y más, hombres, grupos, colectivos, asociaciones, organizaciones, movimientos sociales, pueblos originarios, asociaciones barriales, comunidades y un largo etcétera que nos da identidad .