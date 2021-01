Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Sábado 2 de enero de 2021, p. 12

Las medidas para evitar que personas violentadoras de mujeres y de sus derechos humanos sean candidatos postulados por los partidos o independientes a cargos de elección popular entraron ayer en vigor, luego de que en el Diario Oficial de la Federación se publicaron los formatos aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La manera más eficaz de evitar que estas personas accedan a cargos de elección popular es que los partidos políticos exijan... que declaren que no han incurrido en alguna situación de violencia de género ni familiar y que ninguna persona que aspire a una candidatura independiente haya incurrido en estos supuestos , indica el acuerdo del Consejo General.

Para ello, los formatos de registro deberán incluir que los aspirantes no hayan sido condenados o sancionados mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público ni por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, así como no ser deudores alimentarios o morosos que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acrediten estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuenten con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.

Tal información, precisa el documento, deberá acompañar a las solicitudes de registro que presenten los partidos políticos o coaliciones o quienes sean candida-tos independientes.