l inicio del año me ha puesto a pensar en el tiempo. En los días que parecen todos iguales, en la postergación de planes, en las fantasías de qué estaríamos haciendo si la pandemia nunca hubiera existido. Como si fuera nosotros esperando la vacuna, en algún momento del año 1260 Tomás de Aquino sintió un paso del tiempo que no era sucesivo ni eterno. El tiempo de los ángeles, al que llamó aevum, le sobrecogió mientras leía: el pasado invadía al presente y toda atención a éste, implicó una preocupación por el futuro. Esa sensación de integración del tiempo hizo que Aquino propusiera que el mundo podía ser perpetuo sin ser eterno.

Pienso en lo previsible de este año –vacunación y elecciones– y cómo, a veces, la mera sucesión del tiempo se interrumpe con un momento significativo. Lo que nos decimos sobre el país, por ejemplo, tiene que ver con la invención de un mito de la perpetuidad al que llamamos viejo régimen . Durante muchas décadas fue la existencia indispu-tada de un solo Partido, creado desde el Estado, confundido con él, que abarcó la vida pública hasta asfixiarla, pero luego fue la ficción del final de la historia que, a partir de Francis Fukuyama, los neoliberales tomaron no como un relato, sino como dogma: el capitalismo democrático de libre mercado había triunfado contra La Bestia estatista y ya sólo quedaría extinguir los vestigios de la historia como los nacionalismos y los fanatismos relgiosos. El final de la historia, como ficción del fin de los tiempos, ya había ocurrido varias veces antes, además de en el Apocalipsis. Hegel lo vio en la entrada de Napoleón en Jena contra la monarquía prusiana, los nazis en la supremacía racial, el filósofo conservador Arnold Gehlen (1957) cuando concluyó que nada se podía agregar ya a los sistemas políticos y económicos salvo reciclarlos. La idea de que el Occidente era post-histórico y que tenía la tarea de suprimir por la fuerza los remanentes de la historia permitió a la élite mexicana despreciar sin vergüenza todo lo que significaba transformación. Instalados en la perpetuidad llamaron pre-modernos a los movimientos indígenas y a la izquierda electoral, estatismo , populismo , vuelta al pasado . Sin embargo, jamás pudieron salir del tiempo, que los arrolló sin misericordia en 2018. Ahora ellos son el pasado de corrupción y privilegios ; se enfrentan a una ficción donde el tiempo lo es todo: una cuarta transformación, es decir, una concordancia –de la que carece el neoliberalismo ortodoxo– entre origen y destino; una posición en el tiempo histórico.