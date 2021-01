En 2020 fueron 22 las universidades de estadunidenses y mexicanas que accedieron en 11 alianzas a estos fondos (25 mil dólares cada una), gracias al patrocinio este año de las fundaciones de Banorte y Gruma, y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El Fondo de Innovación 100K Strong in the Americas es la colaboración del sector público-privado del Departamento de Estado, las embajadas de Estados Unidos y Partners of the Americas, que colaboran conjuntamente con compañías, fundaciones, gobiernos regionales y redes académicas para apoyar y aumentar las alianzas en la educación superior entre el país del norte y el resto del hemisferio occidental.